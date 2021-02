Milano, 16 feb. (Adnkronos) – In 24 ore hanno aderito alla campagna vaccinale anti Covid della Lombardia “oltre un terzo degli aventi diritto over 80”. Lo riporta il presidente della Regione, Attilio Fontana, in un post su Facebook. Alle ore 13.00 sono state superate le 250 mila adesioni sui 726 mila anziani over 80 in Lombardia.