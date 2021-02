Covid: Fontana, ‘produzione in Italia è direzione, non si può dipendere da estero’

Milano, 24 feb. (Adnkronos) – “Per quanto riguarda la produzione in loco di vaccini, so che domani il ministro Giorgetti incontrerà le aziende del settore farmaceutico. Mi sembra un’ottima iniziativa e che debba essere la direzione a cui ci dobbiamo rivolgere”. Lo dice il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, in conferenza stampa. “Non possiamo dipendere solo dall’estero, dobbiamo essere in grado di avere una nostra produzione per far fronte alle emergenze”.