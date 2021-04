Covid: Fratoianni, ‘interrogazione su mascherine per studenti affetti da sordità’

Roma, 18 apr. (Adnkronos) – “Ci sono migliaia di giovani studenti in Italia che soffrono di sordità e ipoacusia e per i quali le mascherine classiche a scuola sono un enorme ostacolo. C’è una soluzione. Ma aspettano dal settembre scorso. Il commissario generale Figliuolo un mese fa ormai aveva scritto che era tutto sistemato, ma delle mascherine adatte che consentono di vedere il labiale, non c’è traccia nelle scuole”. Lo scrive su Facebook il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni postando un video in cui rilancia le richieste dei ragazzi e delle loro famiglie, trasformando artigianalmente una mascherina con una parte trasparente.