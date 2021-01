Covid, a Fuorigrotta focolaio in una scuola: 15 alunni e 4 docenti positivi

Quindici alunni positivi e quattro docenti sono positivi in una scuola del quartiere Fuorigrotta a Napoli. E’ questo il focolaio covid19 emerso dal bollettino quotidiano fornito dalla Asl Napoli 1 che ogni giorno raccoglie le segnalazioni di positivi in tutta la citta’ di Napoli. La scuola, ha appreso l’Ansa, e’ l’Istituto Comprensivo Statale 91 Minniti, nel plesso di via Zanfagna a Fuorigrotta, dove c’erano gia’ alunni 3 positivi.

Tutti i bambini della scuola di via Zanfagna a Fuorigrotta sono compagni di classe dei tre alunni risultati positivi nelle ultime 48 ore. La Asl ha fatto partire quindi i controlli sui 47 contatti familiari degli alunni, di cui uno e’ gia’ positivo e gli altri 46 sono in attesa dell’esito del tampone. Nella stessa classe ci sono quattro docenti positivi e si stanno controllando anche i loro contatti. Nell’Istituto Comprensivo Statale 91 Minniti, il dipartimento di Prevenzione dell’ASL provvedera’ ora a eseguire i tamponi molecolari a tutti i 350 studenti e ai 40 docenti e agli otto addetti di personale non docente, sia delle classi della primaria che delle sezioni dell’infanzia. L’adesione al test e’ volontaria e il dirigente scolastico ha provveduto a convocare in distinte finestre orarie le varie classi.