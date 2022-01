Roma, 7 gen. (Adnkronos) – “Bambini e ragazzi si nutrono di comunità. Alla Dad vanno trovate alternative valide come tracciamento, tamponi e rotazioni delle classi. Occorrono fondi e formazione per capovolgere questo sistema e dobbiamo farlo ora, senza continuare a far pagare ai giovani il prezzo della pandemia”. Così il deputato del M5S, Luigi Gallo.