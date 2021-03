Covid: Garavini (Iv), ‘campagna vaccinale non può diventare questione politica’

Roma, 23 mar. (Adnkronos) – “La priorità in questo momento deve essere aumentare il numero di dosi e accelerare le vaccinazioni. In maniera tale che si possa mettere in sicurezza la gran parte della popolazione entro l’estate. Un obiettivo sul quale tutti i partiti di maggioranza devono essere compatti. Non possiamo permetterci di trasformare la campagna vaccinale in una questione politica”. Lo ha affermato la senatrice Laura Garavini, vicepresidente della commissione Esteri e vicecapogruppo vicaria di Italia viva-Psi a Palazzo Madama, intervenendo in collegamento con i comitati di Italia viva Europa.