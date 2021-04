Covid: Gen. Guarino (Carabinieri Palermo), ‘nella pandemia diminuiti i furti ma boom di scippi’

Palermo, 11 apr. (Adnkronos) – Diminuiscono i furti e le rapine ma aumentano gli scippi, soprattutto quelli più violenti e i tentati omicidi. A un anno dall’inizio della pandemia il Comandante provinciale dei Carabinieri di Palermo, il generale Arturo Guarino, fa un resoconto e traccia un bilancio dei numeri all’Adnkronos. “Abbiamo fatto un confronto con l’anno precedente, cioè con i dati di marzo 2020 e abbiamo potuto constatare che nel marzo 2021 sono nettamente diminuiti i reati contro il patrimonio in tutta la provincia di Palermo- spiega – Abbiamo registrato un calo del 33 per cento di furti e del 35 per cento di rapine in meno. In particolare sono diminuiti i furti, un dato questo collegato alla minore movimentazione delle persone”.