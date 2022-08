Covid Germania, obbligo mascherina al chiuso se contagi tornano a salire in autunno

(Adnkronos) – La Germania potrebbe rendere nuovamente obbligatoria la mascherina nei luoghi chiusi se i casi di Covid torneranno a salire in autunno e inverno. E’ quanto emerge da una riunione fra il ministro tedesco della Salute Karl Lauterbach e i ministri della Salute a livello regionale. “E’ chiaro che l’obbligo di mascherina al chiuso dovrà essere la regola in caso di una situazione di tensione pandemica”, ha detto Lauterbach.

La riunione è stata convocata per mettere a punto le misure anti Covid per l’autunno. Secondo la bozza preparata da Lauterbach e dal collega della Giustizia, Marco Buschmann, le mascherine rimarranno comunque obbligatorie su aerei e treni a lunga distanza, oltre che in ospedali e case di riposo. I governi dei singoli land tedeschi potranno poi decidere se introdurre ulteriori obblighi.

Al momento l’incidenza dei casi Covid nell’arco di sette giorni è di 381,5 infezioni ogni 100mila abitanti, anche se si ritiene che i veri numeri siano molto più alti. Secondo i dati dell’Istituto Koch, ieri si sono registrati 170 morti per il Covid.