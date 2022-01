Covid, Gismondo (Sacco di Milano): Si va verso fine pandemia, allentare le misure

Tutti i segni indicano che la strada imboccata” dall’evoluzione del coronavirus Sars-CoV-2 “è quella che potrebbe portare verso la fine della pandemia“, dell’emergenza Covid-19 così come l’abbiamo vissuta finora. Tuttavia, “solo il tempo ci darà la certezza” della veridicità di questo scenario, prospettato dall’Organizzazione mondiale della sanità per l’Europa. Lo dichiara all’Adnkronos Salute Maria Rita Gismondo, direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell’ospedale Sacco di Milano. Se l’annuncio dell’Oms fa sperare, però, “nessuno può escludere l’arrivo di nuove varianti”, osserva l’esperta. Comunque, aggiunge, fase dopo fase “credo sia giusto vivere adattandosi alle regole impartite dal virus”. E per Gismondo “questo è tempo di allentare le misure, con la speranza di non dover più tornare indietro”