Covid: giudici contro nell’Anm, ‘nota colleghi errore madornale, rischiamo Castopoli’ (3)

(Adnkronos) – “Nella grave situazione di emergenza epidemiologica in atto è certamente necessario l’impegno di tutti per individuare le migliori soluzioni per la salvaguardia dell’esercizio della giurisdizione, essenziale per il funzionamento e l’esistenza stessa dello Stato – dicono i magistrati dell’Anm -Tuttavia, per l’Anm, il modo per farlo non è certo quello, populistico, che si lascia travolgere da un eccesso di parossismo preelettorale (si vota per le suppletive del Csm fra meno di 15 giorni) e trascura le regole statutarie poste a garanzia della stessa democraticità dell’Anm”.