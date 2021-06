Covid, Giuseppe Speziale: cardiopatici più a rischio, Sos malattie valvolari

Milano, 16 giu. (Adnkronos Salute) – “I pazienti affetti da malattie cardiache, e in particolar modo da patologie valvolari, sono vulnerabili in caso di Covid-19 perché presentano un rischio notevole di morbilità e mortalità”, come “afferma da tempo la European Society of Cardiology (Esc)”, Società europea di cardiologia. “Eppure, durante il picco della pandemia nel 2020, secondo uno studio condotto dalla Società italiana di cardiologia interventista (Gise), un cardiopatico su due non si è sottoposto ad alcuna visita di controllo per paura del contagio, nonostante in Italia ci fossero protocolli specifici e percorsi differenziati rispetto ai pazienti Covid, sia negli ospedali pubblici che nelle strutture private”. Lo ricordano i promotori della campagna di sensibilizzazione ‘#Ascoltalo’, che si è svolta in aprile, ma veicola un messaggio sempre valido: parola d’ordine prevenzione.