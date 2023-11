Covid, gli oncologi ai pazienti: Virus ancora pericoloso, vaccinatevi

“Rinnoviamo l’invito ai malati di cancro ad immunizzarsi contro il Covid-19 in quanto il virus SarsCoV2 può essere ancora molto pericoloso”. E’ l’appello lanciato dal presidente dell’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom) Saverio Cinieri che, dal XXV congresso nazionale dell’associazione, sottolinea come recenti lavori scientifici hanno dimostrato l’efficacia e la sicurezza dei vaccini anche se somministrati nel corso dei trattamenti. Ma ancora scarsa è la consapevolezza dell’importanza delle vaccinazioni tra i pazienti oncologici: il 20% non ha mai parlato di vaccinazioni con il proprio oncologo e non si sente abbastanza informato su questo tema; il 56% non conosce i rischi di una mancata immunizzazione; l’80% non è consapevole del fatto che una corretta vaccinazione può contribuire a migliorare i risultati delle terapie anti-tumorali. E solo un malato su dieci sa che la vaccinazione anti Herpes Zoster è fortemente raccomandata. E’ quanto evidenzia una survey condotta su oltre 500 pazienti dall’Aiom, che rientra in una nuova campagna informativa presentata al congresso: ‘La vaccinazione nel paziente oncologico’, promossa dalla Società Scientifica con un contributo non condizionante da Gsk. “Vogliamo fornire informazioni certificate a supporto dei malati di cancro, e sensibilizzare la popolazione e i clinici sull’importanza dei vaccini – afferma Saverio Cinieri, Presidente Aiom -. In quest’ottica rientrano alcune vaccinazioni che sono fortemente raccomandate per i malati e tutti coloro con cui stanno a stretto contatto. Le immunizzazioni consigliate sono: l’antinfluenzale, l’anti-pneumococcica, l’anti-SarsCov2 e l’anti-Herpes Zoster”. Il progetto sui vaccini promosso da Aiom prevede un booklet informativo che sarà diffuso nei centri di oncologia medica. È stato realizzato uno spot divulgativo e avviata una campagna sui social istituzionali di Aiom. Dall’indagine “emerge chiaramente quanto sia necessario informare e sensibilizzare sull’utilizzo dei vaccini in oncologia – prosegue Cinieri -. Il vaccino è un’arma che l’oncologo deve conoscere e offrire al proprio paziente ma le varie immunizzazioni devono essere svolte nel momento migliore in base anche alla somministrazione delle terapie”.