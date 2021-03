Covid: Goggia, ‘vaccini? mondo va in quella direzione, penso sia qualcosa di obbligatorio’**

Roma, 17 mar. (Adnkronos) – “I vaccini contro il covid? Io essendo un’atleta delle Fiamme Gialle ho dato l’adesione alla campagna vaccinale, il mondo si sta muovendo in una direzione o sei vaccinato o non vai più da nessuna parte e vista la richiesta di viaggiare a livello intercontinentale per la mia vita penso sia qualcosa di obbligatorio”. Lo ha detto la campionessa bergamasca Sofia Goggia in conferenza online dopo il successo della Coppa del mondo di discesa sui vaccini contro il covid-19.