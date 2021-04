Covid: Helen Mirren è ‘La Vacinada’ nel nuovo videoclip di Checco Zalone**

Roma, 30 apr. (Adnkronos) – “L’immunidad de gregge ancor no è arrivada, ma menomal que estàs ‘La Vacinada’”. Così Checco Zalone sorprende tutti e pubblica, su Instagram, l’irresistibile video di una nuova canzone, dal titolo ‘La Vacinada’, che ha come guest star nientemeno che la grande attrice Helen Mirren. Girato in Salento, dove anche la star britannica Orso d’Oro alla Carriera e Premio Oscar per ‘The Queen’ ha una masseria, il video gioca tutto intorno a Zalone che si innamora della Mirren nonostante l’età, perché lei è ‘immunizada’.