Covid: hub vaccini Museo Scienza riapre martedì, ‘disponibili per 75-79enni’**

Milano, 2 apr. (Adnkronos) – L’hub vaccinale al Museo della Scienza e della Tecnica di Milano chiuso mercoledì per “esaurimento liste” riaprirà martedì prossimo per concludere in due giorni i pochi insegnanti rimasti, che dovevano essere accorpati in modo tale da non disperdere dosi di vaccino. E’ per questo, apprende l’Adnkronos, che in accordo con Ats, il centro vaccinale è stato chiuso, nonostante avesse ancora diverse dosi di Astrazeneca da somministrare.