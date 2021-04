Covid: i siciliani tornano a fidarsi di AstraZeneca, in aumento anche i vaccini agli over 80 (3)

(Adnkronos) – La nuova strategia si basa tra l’altro sulla creazione di tre linee di accesso alla vaccinazione: una line destinata all’utenza prenotata, un’open line per gli over 60 non prenotati, una line per i soggetti aventi diritto già muniti di anamnesi precompilata dal proprio medico di base. Alle tre tipologie possono accedere indifferentemente tutti i cittadini over 80, senza alcun vincolo di prenotazione. La riorganizzazione delle linee di afflusso agli hub è entrata in funzione lo scorso 21 aprile e ha ridotto l’attesa dei cittadini consentendo così un importante aumento delle vaccinazioni somministrate giornalmente in Sicilia. In aumento anche gli over 80 che si vaccinano in Sicilia. Ecco i numeri: 315.915 vaccinati, di cui 263.130 tra gli 80 e gli 89 anni, 51.753 tra i 90 e i 99 anni, 1.032 che hanno superato i cento anni. Dal 20 al 25 aprile sono state somministrate agli over 80 4.579 vaccini il 20 aprile, 4.714 il 21 aprile, 5.550 il 22 aprile, 5.485 il 23 aprile, 6.940 il 24 aprile e 4.329 ieri, 25 aprile.