Milano, 4 mar. (Adnkronos) – In Lombardia ieri sono state somministrate in Lombardia 22.842 dosi di vaccino anti-Covid. Hanno ricevuto la prima dose di vaccino anti-Covid, nel dettaglio, 8.514 anziani a cui si aggiungono i 784 che hanno ricevuto la seconda dose di vaccino, per un totale di 9.298 dosi somministrate agli over 80.