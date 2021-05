Covid. igienista Signorelli: ‘Richiamo sia occasione per check-up vaccinale’

Roma, 27 mag. (Adnkronos Salute) – L’eventuale richiamo per il vaccino anti-Covid diventi un’occasione per un ‘check-up’ vaccinale nell’adulto e nell’anziano, popolazione che spesso trascura importanti immunizzazioni. Questa, in sintesi, la proposta di Carlo Signorelli, docente di Igiene e Sanità pubblica all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, nel suo intervento al webinar ‘Strategie di immunizzazione dell’adulto-anziano: cosa possiamo imparare dall’esperienza Covid-19?’, organizzato HappyAgeing-Alleanza italiana per l’invecchiamento attivo e realizzato con il contributo non condizionante di Gsk, Msd, Pfizer e Seqirus.