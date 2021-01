Covid, il bollettino: risale la curva, 1.052 positivi su 11.930 tamponi (8,8%). Morti in 39 (8 nelle ultime 48 ore)

Risale la curva del contagio in Campania, il rapporto tra positivi del giorno, pari a 1.052, e tamponi, 11.930, è di 8,8%. Ieri era di 7,9%. Dei 1.052 positivi, gli asintomatici sono 937, mentre i sintomatici sono 115. Lo si rileva dalla nota dell’Unità di Crisi della Regione Campania.

Il totale positivi sale a 196.271 in Campania su un numero complessivo di tamponi pari a 2.108.752. ​I deceduti sono invece 39, 8 nelle ultime 48 ore e 31 in precedenza ma registrati​ ieri. Le vittime in Campania ammontano ora a 3.033. I guariti del giorno sono 997, totale guariti pari a 116.879.

Il report dei posti letto su base regionale vede su un totale di 656 unità di terapia intensiva, 96 posti occupati. Mentre le degenze ordinarie fanno registrare su un numero complessivo di 3.160 (tra Covid e offerta privata), 1.385 posti occupati.