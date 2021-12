Covid, il Centro Ue per la prevenzione: Contagi, rischio massimo anche in Campania

Il “rosso scuro” – il livello più alto per la crescita dei contagi Covid – tocca il Mezzogiorno arrivando in Campania. E’ una delle principali novità dell’ultima mappa sulla pandemia di Covid-19 nell’Ue pubblicata oggi dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc). Rispetto alla settimana scorsa – quando la fascia di massimo rischio interessava “solo” Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia – il rosso scuro si estende a Toscana, Umbria, Marche, Lazio e, come detto, Campania. In rosso tutte le altre Regioni, comprese Molise, Puglia e Sardegna, che sette giorni fa erano “gialle”.