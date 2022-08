Covid, il Gimbe: la campagna per la 4^ dose in clamoroso ritardo. A rischio 14 mln di 60 enni e fragili

“Clamoroso ritardo” per la campagna di vaccinazione per la quarta dose (secondo booster) del vaccino anti-Covid: fino alla mattina del 24 agosto somministrate “solo 2,18 milioni di dosi” (circa 10mila al giorno di media nella settimana ) con un calo del 12,4% sulla scorsa settimana, mentre restano scoperti 14,3 milioni di over 60 e fragili, soggetti a cui la campagna e’ destinata. Lo rileva la Fondazione Gimbe nel suo montoraggio indipendente. Inoltre sono 6,82 milioni i non vaccinati, di cui 1,31mln di guariti protetti solo temporaneamente; 7,63mln e’ senza 3/a dose, di cui 2,56mln di guariti che non possono riceverla nell’immediato.