Covid, il medico: “Vaccinazione eterologa? Il neologismo non spiega e confonde le idee”

Roma, 19 giu. (Adnkronos) – Vaccinazione eterologa? I neologismi medici entrati durante la pandemia nel linguaggio comune spesso non essendo giustificati “non chiariscono, non spiegano, non educano e confondono le idee”. A lanciare la riflessione è Susanna Grego, cardiologa, che all’Adnkronos commenta: “Stupisce la terminologia e la non chiarezza dei messaggi utilizzati in questo difficile momento nel quale tutto sembra procedere verso un tentativo di persuasione più che di spiegazione. Credo che nessuno meriti un tale affronto intellettuale. La chiarezza in medicina è tutto. E se si procede in una direzione, bisogna che la strada tracciata diventi sempre più facilmente percorribile e non si confonda in un bosco inestricabile da dove poi sarà impossibile uscire”.