Covid, il ministero della Salute: Calo della mortalità in tutta Italia

I dati della mortalita’ in Italia per il periodo al periodo 1-15 febbraio segnalano valori superiori all’atteso sia al nord (+4%) che al centro-sud (+15%), in particolare a Torino, Genova, Rimini, Ancona, Terni, Roma, Latina, Napoli, Taranto, Palermo, Catania e Siracusa. Ma il rapporto settimanale di sorveglianza SISMG al 15 febbraio evidenzia una mortalita’ in calo sia la nord che al centro-sud rispetto alla settimana precedente. Un confronto tra ondate di Covid-19 evidenzia che nell’ondata in corso, l’impatto e’ minore rispetto alle precedenti. Nella quarta l’eccesso di mortalita’ e’ del 13% rispetto al 30% nelle prime 2 ondate.

L’andamento della mortalita’ giornaliera e settimanale per le 48 citta’ incluse nel sistema di sorveglianza SISMG evidenzia nell’ultima settimana una mortalita’ in calo o in linea con la settimana precedente in tutte le citta’.  La mortalita’ mostra in gran parte delle citta’ valori in calo rispetto alla settimana precedente in linea con l’atteso ad eccezione di alcune classi di eta’ dove si registra ancora un eccesso: a Torino tutte le classi ad eccezione della classe 75-84 anni; Genova nella classe 75-84 anni; a Roma nella classe 75-84 e 85+ anni, a Napoli nella classe 0-64 anni; a Palermo nella classe 65-74 anni.