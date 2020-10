Covid, il sindaco annuncia 45 nuovi contagi a Torre del Greco

Nuova decisa impennata nei contagi da Covid-19 a Torre del Greco dove nelle ultime ore sono state registrate 45 nuove positività al tampone. A comunicarlo, in una nota, è il sindaco della città vesuviana, Giovanni Palomba, a capo del Centro operativo comunale, attivo a palazzo Baronale da 225 giorni. Dopo avere sentito l’Asl Napoli 3 Sud e l’unita’ di crisi regionale, il primo cittadino di Torre del Greco ha fatto sapere che dei 45 nuovi positivi, “44 sono in forma asintomatica ed uno in regime ospedaliero”. Nelle ultime 24 ore, inoltre, sono state segnalate cinque guarigioni, oltre alla dimissioni dai Covid Center regionali di due cittadini, ora posti in isolamento domiciliare.