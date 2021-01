Covid, il sindaco di Napoli Luigi de Magistris in isolamento: è stato in contatto con un positivo

Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, si è posto in isolamento volontario perché entrato in contatto diretto con una persona risultata positiva al covid. Secondo quanto appreso dall’Ansa, de Magistris ha avuto notizia della positività del soggetto attorno alle 14,30 di oggi e, come da protocollo, si è immediatamente posto in auto isolamento. La persona risultata positiva non è né un componente della famiglia, né del suo staff né un dipendente dell’amministrazione comunale. Il sindaco si sottoporrà a tampone nei prossimi giorni.