Covid, il sindaco di Torre Annunziata chiude le scuole fino al 9 gennaio

Scuole chiuse a Torre Annunziata (Napoli) fino al prossimo 9 gennaio. E questo a prescindere dai provvedimenti che saranno adottati con i prossimi Dpcm e le future ordinanze regionali. Sono gli effetti dell’ordinanza firmata dal sindaco della citta’ vesuviana, Vincenzo Ascione, che ha stabilito la sospensione dell’attivita’ didattica in presenza dei servizi per l’infanzia e delle scuole elementari e medie dal 30 novembre 2020 al 9 gennaio 2021 sull’intero territorio comunale. ”Per quanto riguarda la ripresa dell’attivita’ didattica in presenza per gli studenti delle scuole superiori – afferma il sindaco Ascione – siamo in attesa di ulteriori novita’ che dovrebbero arrivare dal Governo entro il prossimo 3 dicembre”. ”Nel frattempo – aggiunge Ascione – chiederemo alla Regione di potenziare il trasporto pubblico, anche attraverso il coinvolgimento di enti privati, e di fornire ulteriori forme di sostegno ai lavoratori che devono rimanere a casa per seguire i propri figli”.