Covid, il virus rallenta: indice di trasmissibilità sotto l’1. Rezza: Ma quarta dose per over 60

“Anche questa settimana continuano a scendere il tasso di incidenza dei casi di Covid 19 nel nostro Paese. L’incidenza si fissa intorno a 533 casi per 100mila abitanti”. Così Giovanni Rezza, Direttore Generale della Prevenzione sanitaria al Ministero della Salute, nel video sul monitoraggio della cabina di regia. “Anche l’Rt mostra una tendenza alla discesa, siamo finalmente sotto l’1”, aggiunge. “Per la precisione siamo a 0,90”.Il tasso di occupazione di posti di area medica e in terapia intensiva “è rispettivamente al 15,2 e al 3,6% quindi ben al di sotto della soglia critica. C’è una tendenza alla decongestione”.”Nonostante la diminuita velocità di circolazione virale – aggiunge Rezza – è meglio continuare a mantenere comportamenti prudenti specialmente quando ci sono grandi aggregazioni di persone”, aggiunge ricordando agli over 60 e ai fragili “di effettuare la quarta dose di vaccino”.