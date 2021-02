Covid, impennata dei contagi: rapporto casi-test a 12,4%. Ieri era 8,8%. Deceduti in 13 (9 nelle ultime 48 ore)

Sale a 12,4% il rapporto casi-test. Positivi del giorno a 1.189 (di cui 28 casi identificati da test antigenici rapidi) su 9.555 tamponi (di cui 553 antigenici). Tra questi gli asintomatici sono pari a 1.106, mentre i sintomatici 55. Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai soli positivi al tampone molecolare. Salgono a 233.322 i positivi in Campania (di cui 2.172 antigenici) su un totale di 2.555.030 tamponi, di cui 43.726 antigenici.​ ​Deceduti in 13 (9 nelle ultime 48 ore, 4 deceduti in precedenza ma registrati ieri). ​Totale deceduti in Campania 3.904. Guariti del giorno 940, totale guariti 163.710.

Reso noto anche il Report posti letto su base regionale: su 656 di terapia intensiva disponibili, 110 sono occupati. Su 3.160 di degenza ordinaria disponibili, 1.542 occupati.