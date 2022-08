Covid, in calo incidenza e indice di trasmissibilità Rt

ROMA (ITALPRESS) – Scendono ancora l’incidenza dei casi di Covid-19 e l’indice di trasmissibilità Rt in Italia: l’incidenza settimanale a livello nazionale è infatti pari a 260 ogni 100.000 abitanti (12/08/2022 -18/08/2022) contro 365 ogni 100.000 abitanti della settimana scorsa (05/08/2022 -11/08/2022). Nel periodo 27 luglio – 9 agosto 2022, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato invece pari a 0,77 (range 0,74-0,80), in diminuzione rispetto alla settimana precedente, quando era pari a 0,81. E’ quanto emerge dal monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore sanità e ministero della Salute sull’andamento dell’epidemia di Covid-19.

Il tasso di occupazione in terapia intensiva è in calo al 2,7% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 18 agosto) a fronte del 3,2% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute all’11 agosto). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale scende al 11,0% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 18 agosto) contro il 13,0% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute all’11 agosto).

