Covid, in calo positivi, decessi e ricoverati in terapia intensiva

ROMA (ITALPRESS) – In diminuzione il numero di nuovi positivi, deceduti e ricoverati in terapia intensiva a causa del Covid-19. I dati registrati oggi, infatti, parlano di 60.381 nuovi casi rilevati (su 296.304 tamponi processati), con un tasso di positività che sale al 20,4% rispetto al 20,1% di mercoledì. In diminuzione anche i decessi che oggi sono 199 (-8 rispetto a ieri), cifra che porta il totale dei morti dall’inizio della pandemia a 171.638. Questo quanto si evince dal bollettino del Ministero della Salute. In calo anche la pressione sugli ospedali: sono infatti 406 i ricoverati in terapia intensiva (-18); così come sono in calo (-183) anche i posti letto occupati nei reparti di degenza ordinaria (10.911).

