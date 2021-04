Covid, in Campania 1.282 nuovi casi. Risale la curva: 11,28% dei tamponi. 58 morti (38 nelle ultime 48 ore)

Sono 1.282, in Campania, i casi positivi al Covid nelle ultime 24 ore su 11.364 tamponi molecolari esaminati. E come sempre accade dopo il fine settimana, quando cala il numero dei tamponi, si alza l’indice di positività. Ieri la curva dei contagi era del 10,6%, oggi e’ dell’11,28%. 58 sono le persone decedute – 38 deceduti nelle ultime 48 ore, 20 deceduti in precedenza ma registrati ieri – mentre sono 1836 i guariti. In merito alla situazione degli ospedali, resta stabile la situazione nelle terapie intensive con 141 posti letto occupati, ieri ne erano 137. Aumentano, invece, i ricoveri in degenza: oggi 1527 e ieri 1511.