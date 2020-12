Covid, in Campania 1.842 nuovi casi su 19.759 tamponi: la percentuale dei contagi scende sotto il 10%

In Campania sale la curva dei positivi da Covid-19. Nella giornata di ieri sono stati 1.842 i casi di positività, di cui 1.657 asintomatici e 185 sintomatici. Sono 43 i decessi registrati (22 deceduti nelle ultime 48 ore e 21 deceduti in precedenza ma registrati ieri). I guariti sono 2.183. A comunicarlo l’Unità di crisi della Regione. Il totale dei contagi, da inizio pandemia, sale a 158.274 e i guariti complessivi 54.015 e i deceduti 1.764. I tamponi processati in totale 1.615.159 di cui 19.759 eseguiti nelle ultime 24 ore. In base al report dei posti letto su base regionale, ci sono 656 posti di terapia intensiva disponibili, di cui 173 occupati; per la degenza, tra posti letto Covid e offerta privata, sono disponibili 3.160, mentre sono 2.064 quelli occupati.