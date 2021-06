Sono 177 i nuovi positivi al Covid in Campania , su 3.406 tamponi molecolari esaminati. Il tasso di incidenza, che non tiene conto dei test antigenici, sale al 5,19%,ieri era al 3,07. Nel bollettino dell’Unità di crisi, aggiornato alla mezzanotte scorsa, ci sono 10 vittime (6 nelle ultime 48 ore), con 723 guariti. Continua il trend positivo per gli ospedali: i posti letto occupati in terapia intensiva sono 43 (-3 rispetto al giorno precedente), quelli di degenza 566 (-5).