Covid, in Campania 19.788 positivi: aumentano ricoveri e terapie intensive

In Campania, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 19.788 positivi al Coronavirus (11.789 al test antigenico e 7.999 al tampone molecolare), dati che tengono conto dell’aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento del ministero della Salute. Sono 12 i decessi, 3 dei quali avvenuti in precedenza ma registrati ieri. A comunicarlo l’Unità di crisi regionale. I tamponi processati ieri sono stati 107.168 di cui 64.474 test antigenici e 42.694 molecolari. In aumento le terapie intensive (da 79 a 88) e i posti letto di degneza ordinaria occupati (da 1.191 a 1.246).