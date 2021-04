Covid, in Campania 2.224 nuovi positivi. Indice di contagio al 10,29%. Crescono le terapie intensive (+9)

Sono 2.224 i positivi del giorno in Campania, di cui 609 sintomatici, su 20.325 tamponi molecolari processati. Lo comunica l’unità apedi crisi regionale. La percentuale dei positivi sui tamponi resta stabile e si attesta oggi al 10,9%. Sono 40 i deceduti (23 nelle ultime 48 ore) e 2.168 le persone guarite. Dall’inizio dell’emergenza Covid sono morte in Campania 5.891 persone, mentre i guariti sono stati 267.074. I ricoverati in terapia intensiva sono 136, nove più di ieri, su 656 posti letto disponibili, mentre 1.557 pazienti, 28 meno di ieri, sono ricoverati in degenza. I posti letto complessivamente disponibili in Campania sono 3.160.