Covid, in Campania, 2.295 casi su 24.709 tamponi (9,2%). 54 morti (28 nelle ultime 48 ore)

Sono 2.295 i positivi al Covid-19 individuati nelle ultime 24 ore in Campania su 24.709 tamponi effettuati. Lo rende noto l’Unità di crisi regionale, precisando che, di questi, 2.141 sono asintomatici e 154 presentano sintomi. Il tasso di positività si attesta sul 9,2%, stabile rispetto ai dati comunicati nel bollettino di ieri. Ci sono stati 54 decessi, 28 nelle ultime 48 ore e 26 nei giorni precedenti, ma registrati ieri in seguito ad accertamenti. Nell’ultimo giorno sono guarite 2.162 persone, per un totale di 56.177. Il numero complessivo dei deceduti è di 1.818, quello dei positivi è invece di 160.569 su 1.639.868 tamponi. Risultano occupati 162 posti letto di terapia intensiva sui 656 disponibili, in calo di 11 unità rispetto a ieri. Dei 3.160 posti di degenza ordinaria, tra Covid e offerta privata, 2.041 sono occupati, 23 in meno rispetto alla precedente rilevazione.