Cala di un punto in Campania, al 11,6%, il tasso di contagio. Secondo i dati del Bollettino dell’Unita’ di crisi della Regione Campania sono 2.320 i nuovi positivi al Covid su 19.880 test esaminati. 21 i decessi, di cui 14 nelle ultime 48 ore. Negli ospedali stabili i posti letto occupati nelle terapie intensive, 55 (come ieri); in degenza i posti letto occupati sono 984 (+13 rispetto a ieri).