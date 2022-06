Sono 2.616 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 19.614 test esaminati. Il tasso di incidenza e’ del 13,33%, in discesa rispetto al 14,17 di ieri. Il bollettino regionale segnala quattro vittime, di cui tre nelle ultime 48 ore. Resta invariato il numero di posti letto occupati in terapia intensiva (14) mentre quello delle degenze scende a quota 303 (-15).