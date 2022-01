L’Unità di crisi della regione Campania ha reso noto che i positivi del giorno sono 9.370 di cui: positivi all’antigenico: 5.039; positivi al molecolare: 4.331. Il tasso di positività risale al 17,4%, un punto più di ieri. I deceduti sono 25 nelle ultime 48 ore e 6 deceduti in precedenza ma registrati ieri. In aumento i ricoveri in terapia intensiva: 92 contro gli 87 di ieri su699 posti disponibili