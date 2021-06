Sono 177 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 3.406 tamponi molecolari esaminati. Il tasso di incidenza, che non tiene conto dei test antigenici, scende al al 2,6% dal 5,19% di ieri. Nel bollettino dell’Unità di crisi, aggiornato alla mezzanotte scorsa, ci sono 16 vittime (7 nelle ultime 48 ore), con 795 guariti. Continua il trend positivo per gli ospedali: i posti letto occupati in terapia intensiva sono 42 (-1 rispetto al giorno precedente), quelli di degenza 553 (-13).