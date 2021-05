Sono 284 i nuovi casi di Covid 19 in Campania, di cui 157 asintomatici e 127 sintomatici, su 4.774 tamponi. I tamponi antigenici sono 1.276. I deceduti sono 15, 12 nelle ultime 48 ore e 3 in precedenza ma registrati ieri, e il totale dall’inizio della pandemia sale a 7.206. I guariti sono 944, per un totale pari a 345.384. Dei 656 posti letto di terapia intensiva, ne sono occupati 62; dei 3.160 posti letto di degenza, compresi quelli da privati, ne sono occupati 703.