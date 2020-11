Covid, in Campania 3.008 nuovi casi su 23.761 tamponi. 49 morti tra il 7 e il 25 novembre

Sono 3.008 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania dall’analisi di 23.761 tamponi. La percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi analizzati è pari a 12,6%. Dei 3.008 nuovi positivi, 327 sono sintomatici e 2.681 sono asintomatici. Il totale dei positivi in Campania dall’inizio dell’emergenza è 146.018, mentre sono 1.508.502 i tamponi complessivamente esaminati. Nel bollettino odierno dell’Unità di crisi della Regione Campania vengono inseriti 49 nuovi decessi, ma si specifica che si tratta di decessi avvenuti tra il 7 e il 25 novembre. Il totale dei deceduti in Campania dall’inizio dell’emergenza coronavirus è 1.483. Sono 1.723 i nuovi guariti: il totale dei guariti è 41.151.

Sono 200 i posti letto di terapia intensiva occupati da pazienti Covid in Campania, 8 in più rispetto al dato di ieri. Sono 656 i posti letto di terapia intensiva complessivamente disponibili su base regionale in Campania. I posti letto di degenza occupati da pazienti Covid sono 2.212, -70 rispetto a ieri. I posti letto di degenza disponibili tra posti letto Covid e offerta privata sono 3.160.