Covid in Campania, 3.650 nuovi casi su 20.189 tamponi: 12 i decessi (7 nelle ultime 48 ore)

Sono 3.650 i nuovi casi di contagio registrati in Campania nelle ultime 24 ore. Lo comunica l’unità di crisi della Regione Campania. Dei nuovi postivi, 3.432 sono da antigenico, 218 da molecolare. Sono 20.189 i tamponi processati, di cui 16.700 antigenici, 3.489 molecolari. Sono 12 i decessi di cui 7 nelle ultime 48 ore e 5 in precedenza; 5 in precedenza, ma registrati ieri.Sono 23 i posti letto di terapia intensiva occupati (575 il totale dei disponibili); 573 i posti letto di degenza occupati (3.160 il totale dei disponibili).