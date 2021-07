Sono 355 i nuovi casi di coronavirus emersi ieri in Campania dall’analisi di 7.069 tamponi molecolari. L’indice di contagio sale al 5,02% ( ieri era 4,72%). Nel bollettino odierno diffuso dall’Unità di crisi della Regione Campania è segnalato un solo decesso nelle ultime 48 ore (e 4 deceduti in precedenza e registrati solo ieri). Aumentano i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva (12 contro gli 11 di ieri), 189 (+6) quelli ricoverati in reparti di degenza.

Napoli, 30 luglio​ 2021