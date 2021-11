Sono 393 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 11.338 test esaminati. Il tasso di incidenza è al 3,46% (ieri era al 3,3%). Il bollettino dell’Unità di crisi segnala 3 nuove vittime. Un’altra, registrata ieri, risale ai giorni scorsi. In lieve calo rispetto a ieri i posti letto occupati in terapia intensiva (17 pazienti, -1) ; in aumento quelli in degenza (275, + 9).