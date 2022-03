Sono 4.275 i nuovi casi di Covid-19 emersi ieri in Campania dall’analisi di 38.566 test. L’indice di contagio è all’11%. Nel bollettino odierno diffuso dall’unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 11 nuovi decessi (altri 8 registrati oggi sono avvenuti preceentemente). In Campania sono 45 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 744 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.