Resta stabile in Campania, al 12,6%, il tasso di incidenza. Secondo i dati del Bollettino dell’Unita’ di crisi della Regione Campania sono 4.743 i neo positivi al Covid su 38.357 test esaminati. Ieri il tasso di contagio era pari al 12,24%, oggi e’ 12,36%. Due i decessi. Negli ospedali ancora in calo i posti letto occupati nelle terapie intensive, 55 (-4 rispetto a ieri); stessa situazione anche in degenza dove i posti letto occupati sono 971 (-46 rispetto a ieri).