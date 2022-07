Sono 4.840 i neo positivi al Covid, in Campania, secondo i dati del Bollettino della Regione Campania, su 24.950 test esaminati. L’incidenza è del 19,3%. Cinque i decessi nelle ultime 48 ore; 8 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Negli ospedali calano i ricoveri in terapia intensiva con 26 posti letto occupati (-2 rispetto a ieri); crescono invece in degenza: 652 posti letto occupati (+8 rispetto a ieri).