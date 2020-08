Covid in Campania, 56 casi in 24 ore: mai tanti contagi da maggio

Sono 56 i nuovi casi positivi emersi nelle ultime 24 ore in Campania. Un numero così alto di contagi nella regione non si registrava dal mese di maggio. Di questi nuovi positivi, 18 sono provenienti dall’estero oppure hanno avuto contatti con persone tornate dalle vacanze in Paesi in cui la pandemia è, da qualche giorno, in forte espansione. Il totale dei positivi in Campania dall’inizio dell’emergenza è di 5.403. Sono stati eseguiti oggi in Campania 2.774 tamponi, per un totale di 369.227 tamponi analizzati dall’inizio dell’emergenza. Non si registrano nuovi decessi legati al coronavirus (il totale dei deceduti è 440) mentre l’Unità di crisi della Regione Campania comunica che ci sono 34 nuovi guariti, per un totale di persone guarite dal Covid-19 che sale a 4.345 (di cui 4.336 completamente guariti e 9 clinicamente guariti).