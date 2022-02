Covid, in Campania 6.257 positivi su 51.071 tamponi: incidenza al 12,25%, giù le vittime (6 nelle ultime 48 ore)

Sono 6.257, in Campania, i nuovi positivi al Covid su 51.071 tamponi esaminati. Resta stabile il tasso di incidenza che si attesta al 12,25%, ieri era al 12,67%. Cala il numero delle vittime: 6 nelle ultime 48 ore; 9 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Negli ospedali sono 74 i posti letto occupati nelle terapie intensive (+2 rispetto a ieri); calo netto, invece, in degenza dove sono 1.217 i posti letto occupati (-31 rispetto a ieri). Lo dice il bollettino dell’Unità di crisi della Regione Campania.